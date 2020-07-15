【瑞通推介】新經濟股反彈 ATMX輪證點揀？
2020年07月15日 10:56
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績期開始，另美國6月CPI創近8年來最大升幅，道指隔晚收報26,642點，升556點或2.1%。恒指昨收報25,477點，跌294點或1.1%，盤中曾低見25,254點。
美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並取消香港特殊待遇，恒指周三(15日)一度反彈逾400點，高位逼近25,900點，升幅其後略收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,400萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期大市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。
同樣已錄三連跌的美團點評昨一度跌至186.1元，急挫9.6%，其後迅速獲承接，收市跌4.3%於197.1元，10天線失而復得；今早急漲4%，高見205元，其後繼續於200元以上徘徊。昨有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾650萬元淨流出。
早前急漲的新經濟股跌勢顯著，阿里巴巴昨重挫5.5%收市，險守240元關，連跌3個交易日；今早回升約1%，一度重上245元。超過1,800萬元在昨日淨流入阿里好倉，淡倉同日則有逾180萬元淨流出。
小米昨曾挫逾7%，低見15.8元，最終收跌3.6%於16.42元，結束4連升，但月內仍累漲超過27%，並由高位僅回落6.2%，兩者均為ATMX中表現最佳。小米今早升逾3%，高位接近17元但遇阻，其後於16.6元水平徘徊。昨有超過5.9億元北水淨流入小米。輪證資金流方面，昨有近690萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流入。
澳門解除內地居民到訪限制，金沙中國今早回吐2%，於32元水平爭持。昨有逾10萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾90萬元淨流入。
友邦保險昨在73至75元之間上落，全日受制於10天線，收跌1.6%於73.75元，連跌4個交易日、並失守20天線；今早反彈約2%，曾重返75元和250天線附近，其後升勢回順。昨有逾170萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾80萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
美團價外、中短期購(16017)，行使價250元，2021年1月到期，實際槓桿5.2倍；
美團輕微價外、中年期沽(16018)，行使價178元，2021年1月到期，實際槓桿3.5倍；
阿里輕微價外、短期購(13864)，行使價258.8元，2020年10月到期，實際槓桿7.5倍；
阿里輕微價外、中短期沽(20606)，行使價218.8元，2020年12月到期，實際槓桿5倍；
友邦輕微價外、中短期購(18944)，行使價85.9元，2020年12月到期，實際槓桿8.6倍；
友邦貼價、短期沽(25514)，行使價70.93元，2020年9月到期，實際槓桿7.8倍；
金沙輕微價外、短期購(25619)，行使價35元，2020年10月到期，實際槓桿7.9倍；
金沙價外、短期沽(26135)，行使價25.83元，2020年9月到期，實際槓桿7.6倍；
京東價外、中短期購(14520)，行使價296.18元，2020年12月到期，實際槓桿5.3倍；
網易輕微價外、中年期購(13899)，行使價162.99元，2021年2月到期，實際槓桿4倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(53037)，收回價25,210點，槓桿比率39.5倍；
恒指N類熊證(54459)，收回價及行使價26,480點，槓桿比率24倍；
美團牛證(54647)，收回價185.4元，槓桿比率9.6倍；
美團熊證(54468)，收回價214.9元，槓桿比率11.7倍；
阿里牛證(54479)，收回價231.5元，槓桿比率14.8倍；
小米牛證(53120)，收回價15.439元，槓桿比率8.9倍；
小米熊證(53112，收回價18.88元，槓桿比率6倍；
金沙牛證(51400)，收回價29.1元，槓桿比率8.1倍；
金沙熊證(67659)，收回價34.9元，槓桿比率7.1倍；
友邦牛證(65158)，收回價70.5元，槓桿比率14.7倍；
友邦熊證(51775)，收回價83.58元，槓桿比率6.8倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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