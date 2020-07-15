【瑞通推介】新經濟股反彈　ATMX輪證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績期開始，另美國6月CPI創近8年來最大升幅，道指隔晚收報26,642點，升556點或2.1%。恒指昨收報25,477點，跌294點或1.1%，盤中曾低見25,254點。

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並取消香港特殊待遇，恒指周三(15日)一度反彈逾400點，高位逼近25,900點，升幅其後略收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,400萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期大市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

同樣已錄三連跌的美團點評昨一度跌至186.1元，急挫9.6%，其後迅速獲承接，收市跌4.3%於197.1元，10天線失而復得；今早急漲4%，高見205元，其後繼續於200元以上徘徊。昨有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾650萬元淨流出。

早前急漲的新經濟股跌勢顯著，阿里巴巴昨重挫5.5%收市，險守240元關，連跌3個交易日；今早回升約1%，一度重上245元。超過1,800萬元在昨日淨流入阿里好倉，淡倉同日則有逾180萬元淨流出。

小米昨曾挫逾7%，低見15.8元，最終收跌3.6%於16.42元，結束4連升，但月內仍累漲超過27%，並由高位僅回落6.2%，兩者均為ATMX中表現最佳。小米今早升逾3%，高位接近17元但遇阻，其後於16.6元水平徘徊。昨有超過5.9億元北水淨流入小米。輪證資金流方面，昨有近690萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流入。

澳門解除內地居民到訪限制，金沙中國今早回吐2%，於32元水平爭持。昨有逾10萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾90萬元淨流入。

友邦保險昨在73至75元之間上落，全日受制於10天線，收跌1.6%於73.75元，連跌4個交易日、並失守20天線；今早反彈約2%，曾重返75元和250天線附近，其後升勢回順。昨有逾170萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾80萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

小米熊證(53112，收回價18.88元，槓桿比率6倍；

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