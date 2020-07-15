【風高浪急】安聯：脫離基本面的股票　散戶別碰！

外電引述安聯(Allianz)首席經濟顧問Mohamed El-Erian周二(14日)表示，新冠肺炎疫情帶來的金融壓力尚未了結，投資人卻似乎不夠警覺，現在是時候收手，別再買進脫離基本面的股票了。

Mohamed El-Erian表示，當前已經浮現許多「令人憂心的迹象」，企業聲請破產速度刷新紀錄，失業潮從中小企業蔓延到大企業，許多家庭遲繳房租等。他指出，投資者的警覺程度顯然不足，部分依然期待藉由疫苗問世帶動經濟出現V型復甦，或透過群體免疫，加快經濟重啟；還有部分在期待政府、中央銀行和國際機構會祭出更多支持措施。

他又表示，投資者還有時間為即將到來的艱難處境預做準備，可以依據華爾街專家的建議，調整投資部位。與其買進估值已經和企業經營與經濟基本面嚴重脫鉤的資產，投資者應該思考手中資產的復甦價值。他警告，「新生代」交易員不斷推高股價，這種認為最糟情況已經過去的想法，讓眾多投資者愈來愈自滿。

雖然許多散戶仍看好風險資產，他認為所謂的「聰明錢」(smart money，指專業投資者) 卻一面提高現金比重，以執行「雙重投資策略」。這些專家把資金預留給為基本面堅實的企業，等價格划算的時候買進；專家也保留資金在手，靜待破產企業重整旗鼓的那一天。他說，流動性帶動的股市漲勢具有誘人的吸引力，但往往導致投資者過度涉險，而這一回將是散戶首當其衝。

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