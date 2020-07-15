黎智英涉與14泛民非法集結案　押後7.30轉區院再訊

首案是涉及7名被告，但不包括黎智英，他們被控去年10月20日一項組織未經批准的集結及一項非法集結。控方甫開庭指，上次法庭把案件押後的原因是辯方考慮會否申請司法覆核，挑戰律政司的轉介決定，惟控方現得悉辯方不會申請司法覆核，故正式申請把案件轉介至區域法院審理。

第2案涉及包括黎智英和楊森在內的10名被告，同被控去年10月1日的一項組織未經批准的集結及一項參與未經批准集結罪。同案的陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁，被控在去年9月30日於終審法院外的一項煽惑他人明知而非法集結，該4人亦被控一項屬上述控罪交替的「公告一個未經批准的公眾遊行」傳票罪。控方亦指收到辯方通知，不會就轉介區院事宜提出司法覆核，案件同押後至7月30日在區域法院提訊。

第3宗案件發生於去年8月18日的案件，包括黎智英及李柱銘在內的9名被告同被控一項組織未經批准的集結及一項參與未經批准集結罪。而第4宗於去年8月31日非法集結的案件，該案黎與李卓人及楊森，同被控一項非法集結。控方以同樣理由把案轉介至區院提訊，各被告續准保釋候訊。

黎智英於今早約8時55分抵達法院應訊。他戴着藍色口罩，身穿深灰色西裝外套及波鞋。黎應訊後，於早上約10:38分離開法院，並登上私家車離去。

15名被告包括黎智英、同屬民主黨的創黨主席李柱銘、前主席楊森、前主席何俊仁及前副主席單仲偕；現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭及區諾軒；社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌以及民陣副召集人陳皓桓。

4宗案件分別涉及19年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日的4次遊行，黎涉及第至第3次的遊行(詳見控罪表)。

現年72歲的黎智英目前共有5宗刑事案纏身，除了上述提及的3宗未經批准集結案外，他亦被警方票控於今年6月4日在銅鑼灣維園涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，案中被告還有支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等12人，該案已押後至9月15日在西九龍法院再提訊。

黎智英另外亦涉及1宗在3年前發生的刑事恐嚇記者案，控罪指他於17年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主X稱會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。黎在該案獲准以4,000港元保釋，但在保釋期間不得離開香港。雖然黎一再要求法庭撤銷禁止他離港的保釋條件，但都被法庭拒絕。該案已定於8月19日在西九龍法院開審。

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