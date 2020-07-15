高盛料人幣兌美元未來1年升至6.7　留意兩項因素！

外媒報道，投資銀行高盛集團全球外匯和新興市場戰略聯席負責人Zach Pandl預計，未來12個月人民幣兌每美元將大幅升值至6.7，主要是受益於中國經濟健康發展。

離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.0045，在岸人民幣(CNY)兌每美元報7.0030。

Pandl認為，中國經濟自新冠肺炎大流行的衝擊中有不錯的反彈，國內情況看來不錯。如果撇除中美關係的不確定因素，他認為人民幣匯率上升很合理。

不過，他提到兩項影響人民幣預測的因素。首先是疫情的發展，由於美元是避險資產，全球經濟轉向時資金湧入美元，美元兌幾乎所有貨幣都傾向於上漲。如果病毒沒有真正受制，經濟將陷入二次衰退，這個情況將成為貨幣預測的主要風險。

其次是在11月美國大選之前的中美關係，他說，美國總統特朗普表達了對中國在各個方面政策的不滿，可能會採取政策措施，對人幣匯價造成影響。

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