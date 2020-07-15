【高盛推介】港股高開低走 觀察恒指牛熊證
2020年07月15日 11:20
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美股隔晚上升。美國生物科技公司Moderna發表研究報告指，早前的新冠病毒的初期人體測試中，全數病人經過兩輪注射後均產生免疫抗體，並未有出現嚴重不適。
恒指周二(14日)下跌294點；今早則跟隨外圍反彈，早上高開410點後升幅收窄，半日反覆收跌140點，報25,337點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署牛證，錄得約4,050萬元資金流入。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意今日新上市的恒指牛(54698)及恒指牛(54689)，與現價有約150及300點差距。並可留意收回價稍遠，在25,050至25,200點間的恒指牛(57157)及恒指牛(57156)。
恒指牛(54698)，收回價25,568點，行使價25,468點，換股比率10,000，槓桿比率85.8倍，新上市、相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(54689)，收回價25,418點，行使價25,318點，換股比率10,000，槓桿比率61.3倍，新上市貼牛。
恒指牛(57157)，收回價25,196點，行使價25,096點，換股比率10,000，槓桿比率45.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(57156)，收回價25,068點，行使價24,968點，換股比率10,000，槓桿比率39.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(53372)，與現價有約400點差距。並可留意收回價稍遠，在26,250至26,400點附近的恒指熊(59404)、恒指熊(53357)及恒指熊(59406)。
恒指熊(53372)，收回價26,101點，行使價26,201點，換股比率10,000，槓桿比率46.0倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
恒指熊(59404)，收回價26,249點，行使價26,349點，換股比率10,000，槓桿比率35.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(53357)，收回價26,340點，行使價26,440點，換股比率10,000，槓桿比率31.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(59406)，收回價26,400點，行使價26,500點，換股比率10,000，槓桿比率29.6倍，近700點收回距離熊證。
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