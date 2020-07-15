港元拆息︰1個月續跌至0.32厘 重返2016年水平
2020年07月15日 11:26
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.104厘，結束四連跌；1星期報0.2厘；與樓按相關的1個月再跌至0.32厘，連跌四日，跌至2016年10月水平；3個月為0.56厘。
15/7/2020
隔夜 0.10429厘
1星期 0.20000厘
2星期 0.25518厘
1個月 0.32970厘
2個月 0.45304厘
3個月 0.56393厘
6個月 0.76339厘
12個月 1.03175厘
14/7/2020
隔夜 0.10161厘
1星期 0.20071厘
2星期 0.27571厘
1個月 0.35589厘
2個月 0.47357厘
3個月 0.57571厘
6個月 0.78893厘
12個月 1.04625厘
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