港元拆息︰1個月續跌至0.32厘　重返2016年水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.104厘，結束四連跌；1星期報0.2厘；與樓按相關的1個月再跌至0.32厘，連跌四日，跌至2016年10月水平；3個月為0.56厘。

15/7/2020

隔夜 0.10429厘

1星期 0.20000厘

2星期 0.25518厘

1個月 0.32970厘

2個月 0.45304厘

3個月 0.56393厘

6個月 0.76339厘

12個月 1.03175厘

14/7/2020

隔夜 0.10161厘

1星期 0.20071厘

2星期 0.27571厘

1個月 0.35589厘

2個月 0.47357厘

3個月 0.57571厘

6個月 0.78893厘

12個月 1.04625厘

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