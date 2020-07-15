滙豐為無家者等提供基本銀行戶口服務　無固定住址可開戶

滙豐銀行宣布，即日起可為無家者或因居住在分間單位而無法使用郵政服務的香港居民，提供基本銀行戶口服務，為首家為這類弱勢社群提供服務的港銀。

滙豐過去透過各項措施促進普及金融，包括取消個人綜合理財戶口的最低理財總值要求及低額結存服務費、提供無障礙銀行服務及為認知障礙症患者提供專用銀行戶口。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，不少在港居住的基層市民往往因沒有固定住址未能開立銀行戶口，以致無法安全地領取或保管薪金和津貼，更難擺脫困境。滙豐讓更多人享受金融服務帶來便利、提升社區人士的生活質素。

新計劃讓有關人士毋須提供固定住址亦能開立獨立港幣結單儲蓄戶口，讓其更容易尋找長期工作或領取援助金，保障財產安全。

開立戶口時，客戶須首先取得指定的非政府機構的轉介信，確認開立銀行戶口的原因，然後在非政府機構援助者或社工陪同下，帶同轉介信及身份證明文件到指定的滙豐分行辦理手續。申請獲批後，客戶將收到自動櫃員機提款卡和密碼，而該非政府機構的地址將用作客戶的通訊地址，可接收銀行發出的通訊文件。

為減輕有關客戶的財務負擔，滙豐將免除部分服務的常規費用，例如郵寄結單和索取戶口收支記錄的費用。

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