【全球救市】日央行維持利率不變　必要時採更多行動

日本央行議息會議後，將基準利率維持在負0.1厘不變，符合市場預期，並維持10年期日本國債收益率目標在0厘左右。緩解企業融資壓力的資產購買和借貸計劃將保持不變。

央行預計日本經濟將從今年下半年開始逐步改善，但警告由於目前面對各種風險，包括可能發生第二波疫情，前景存在「極高」的不確定性。

日本央行稱，當地經濟形勢極端嚴峻，將根據需要毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施，關注疫情對經濟的影響。央行預測，2020財年國內生產總值(GDP)下滑4.7%，2021財年GDP增速預期3.3%，2022為增1.5%。

通脹預期方面，2020年核心消費物價指數(CPI)為下滑0.5%，2021年為0.3%，2022財年為0.7%。

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