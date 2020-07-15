【全球經貿戰】傳字節跳動擬分割TikTok避制裁

市場消息指，針對中美角力升級，TikTok母公司--字節跳動擬推戰略替代方案，考慮將旗下TikTok分割成一家美國企業，以去中國化來避免成為制裁目標。

美國總統特朗普上周提到，正考慮禁用抖音的國際版-TikTok，以報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。周一(13日)美國白宮貿易顧問Peter Navarro指，特朗普會對TikTok、微信等中國應用程式祭出強硬的行動，即使TikTok聘美國經理人管理，未必就能解決問題。更令市場擔心的是，未來可能會有更多國家或地區禁用TikTok，故促使字節跳動積極為TikTok尋找出路。

不過，即使TikTok被分割出來，亦未必能擺脫中企形象。早前，TikTok宣布停止在香港營運。

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