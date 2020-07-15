合生創展6月物業合約銷售額逾55億元人民幣

有關截至2020年6月底止6個月的物業合約銷售面積約787,299平方米；物業合約銷售平均售價為每平方米15,909元，較2019年同期每平方米14,052元，按年升13.2%。

單計6月份，淨總合約銷售為56.91億元，而單月物業合約銷售約55.66億元；其中單月裝修合約銷售約1.25億元。

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