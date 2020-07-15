合生創展6月物業合約銷售額逾55億元人民幣
2020年07月15日 12:17
東網電視更多新聞短片
合生創展集團(00754)公布，截至2020年6月30日止6個月，集團總合約銷售額約130.14億元人民幣(下同)，較2019年同期約113.53億元，按年上升14.6%；其中物業合約銷售約125.25億元，較2019年同期約110.47億元，按年上升13.4%；其中裝修合約銷售約4.89億元，較2019年同期約3.06億元，按年上升59.8%。
有關截至2020年6月底止6個月的物業合約銷售面積約787,299平方米；物業合約銷售平均售價為每平方米15,909元，較2019年同期每平方米14,052元，按年升13.2%。
單計6月份，淨總合約銷售為56.91億元，而單月物業合約銷售約55.66億元；其中單月裝修合約銷售約1.25億元。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！