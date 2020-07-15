【高盛推介】騰訊逆市漲1.5% 嚴選高槓桿牛購證
2020年07月15日 12:32
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騰訊周二(14日)下挫約3%；今早則跟隨大市反彈，最高見543港元，半日收升1.5%，報533元。騰訊有份的祖龍娛樂今日首掛，股價大幅高開46%。有報道指騰訊擬參與競購法國遊戲開發商Voodoo約20至25%股權，涉資約5.7億美元。
此外，有券商指騰訊將於下月12日公布業績，並受惠於旗下手機遊戲及產品線的強勁表現，預料收入將按年升22%。該行維持「買入」評級，目標價635元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，本周一(13日)及本周二共錄得約8,700萬元資金流入。另一方面，牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,900萬元。進而觀察港股通資金流向，則見騰訊於過去5個交易日皆錄得北水淨買入，合共超過75億元。
觀察市場上的認購證，可見現時而值低於0.25元的產品選擇不多。投資者如看好，認購證方面可留意當中的騰訊購(15954)，屬高槓桿及高敏感度的選擇。投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高，屬適合即市操作的騰訊牛(54669)，並可留意收回價稍遠的騰訊牛(57235)。
騰訊購(15954)，行使價658.88元，2021年01月11日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、少數面值低於0.25元、高敏感度認購證。
騰訊牛(54669)，收回價530.18元，行使價527.68元，換股比率500，槓桿比率44.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證，適合即市操作。
騰訊牛(57235)，收回價514.18元，行使價511.68元，換股比率100，槓桿比率19.1倍，相近收回價牛證中槓桿較高。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價460至540元間，槓桿最突出的騰訊沽(15568)。價外的選擇則可留意年期約6個月的騰訊沽(15361)。投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊(57243)，收回價與現價有約43元差距。
騰訊沽(15568)，行使價470元，2021年01月04日到期，實際槓桿6.1倍，行使價460至540元間產品中，槓桿最高。
騰訊沽(15361)，行使價433.68元，2020年12月31日到期，實際槓桿6.7倍，價外、中年期。
騰訊熊(57243)，收回價580元，行使價582.5元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價熊證中槓桿較高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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