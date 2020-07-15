【高盛推介】騰訊逆市漲1.5%　嚴選高槓桿牛購證

騰訊周二(14日)下挫約3%；今早則跟隨大市反彈，最高見543港元，半日收升1.5%，報533元。騰訊有份的祖龍娛樂今日首掛，股價大幅高開46%。有報道指騰訊擬參與競購法國遊戲開發商Voodoo約20至25%股權，涉資約5.7億美元。

此外，有券商指騰訊將於下月12日公布業績，並受惠於旗下手機遊戲及產品線的強勁表現，預料收入將按年升22%。該行維持「買入」評級，目標價635元。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，本周一(13日)及本周二共錄得約8,700萬元資金流入。另一方面，牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,900萬元。進而觀察港股通資金流向，則見騰訊於過去5個交易日皆錄得北水淨買入，合共超過75億元。

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