油價被低估？大摩話油金比率有重要啟示…

在金價站上每安士1,800美元之際，油價持續低迷，在每桶40美元附近徘徊。外電引述投資銀行摩根士丹利分析師指，關注油價未來發展的投資者可以參考「金油比」來幫助決策。

傳統上，原油與黃金容易出現正相關，特別在高通脹時期，原油期貨獲得支持，而黃金作為避險的工具也會上漲，儘管兩者並不會直接影響。金油比作為參考指標，計算多少桶石油才能買到1安士黃金。

摩根士丹利分析師Martijn Rats和Amy Sergeant本周發表報告指出，從歷史上看，黃金石油比一直不是個預測油價的良好指標，惟這一指標已經來到極端值，可予關注。

今年以來，油金少有地往兩個極端方向發展，布蘭特原油期貨今年下跌逾35%，是自2015年以來最差的一年。反觀黃金期貨今年的價格累升逾19%，有望成為2010年以來最好的時刻。

大摩指出，儘管油價已經由4月底的低位反彈，金油比仍然處於1980年以來的第99個百分位的極端值，換言之，如果相同的時間，用黃金來購買油價，當前的油價約等同1986年的低位，較2016年初的低點還要便宜20%。

假設金價不再漲，金油比要回到接近歷史中值，那麼油價需要大漲160%。

兩位分析師皆認為，這至少說明油價可能上漲的機會，特別是如果基本面也看漲時，油價就容易攀升。

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