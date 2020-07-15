新冠肺炎：科法斯料美國企業破產數目將會反彈

國際信用保險及相關專業服務商--科法斯集團發表的研究報告指出，疫情肆虐美國，經濟深受重創，該公司的基準情景預測，2020年美國經濟萎縮5.6%，2021年將回升3.3%。然而，這一預測恐將發生變化，因為近期已有幾個州的疫情捲土重來，令4月份全面封鎖後剛剛重啟的經濟再次熄火，甚至出現倒退。

破產方面，隨着經濟驟降，企業破產申請將蜂擁而至。事實上，自危機爆發以來，根據美國《破產法》1第7章(清算)提出的破產申請顯著減少，企業破產數從2月起有所下降。與此同時，根據第11章(重組)尋求保護的企業驟然增加(5月同比增長48%)，預示着與疫情相關的破產正在醞釀之中。科法斯預測，破產數將在2020年下半年反彈，預計從2019年底至 2021年底將增加43%。

科法斯估計，未來數月將有大量「僵屍」企業走向破產。過去十年間，這些企業不斷增加，到2019年約佔企業總數的6%以上。由於債務積累，陷入困境的企業也將成倍增長。

● 近期破產減少：勿被假象迷惑

2019年的破產數自2009年以來首次出現全年增長，當年的破產訴訟也比2018年增加2.5%。2020年第一季度數據顯示，繼1月份激增21%之後，企業破產訴訟自2月開始下降。

和歐洲一樣，這種趨勢可歸因為：企業流動性援助措施、債務企業的觀望態度以及破產法院停擺。然而，由於衝擊劇烈，加上援助措施終究有限，美國的企業破產預計將會加速。

從整個企業資產負債表的健康程度來看，航空、零售、汽車和能源行業是首當其衝的重災區。

● 高負債企業面臨破產和「僵屍化」威脅

償付能力和盈利能力不足但仍堅持運營的企業，被稱為「僵屍」企業。這些企業可能在未來幾個月走向破產。更重要的是，隨著越來越多的企業被迫舉債應對收入損失，日後陷入困境的企業恐將成倍增長，進一步加劇破產風險。

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