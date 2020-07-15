新冠肺炎：疫情嚴峻 多間銀行再推「在家工作」安排
2020年07月15日 12:59
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(中新社圖片)
香港新冠肺炎疫情面臨爆發風險，多間銀行再作出在家工作(WFH)安排。外媒報道，滙豐控股(00005)於內部備忘錄稱，如果員工可遠程工作，則強烈鼓勵在家工作，直至另行通知，今(15日)起生效。
至於必須在滙豐辦公地點工作的人員，應與直屬經理討論工作安排。滙豐發言人已證實備忘錄的內容，該行在香港有2.2萬名員工。
另方面，花旗發言人James Griffiths稱，正暫停推動讓員工返回辦公室工作的計劃，在家工作人員比例將由目前50%，升至70%左右。渣打駐香港發言人亦表示，鼓勵員工若可以的話就在家工作，並採取嚴格分組的做法。
事實上，因應疫情的發展，恒生銀行(00011)上周已向員工發通告指，本周起安排員工實行彈性上班工作安排，以加強防疫。除前線員工和提供必須服務的員工外，所有員工將分組交替在家中工作。
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