新冠肺炎：疫情嚴峻　多間銀行再推「在家工作」安排

至於必須在滙豐辦公地點工作的人員，應與直屬經理討論工作安排。滙豐發言人已證實備忘錄的內容，該行在香港有2.2萬名員工。

另方面，花旗發言人James Griffiths稱，正暫停推動讓員工返回辦公室工作的計劃，在家工作人員比例將由目前50%，升至70%左右。渣打駐香港發言人亦表示，鼓勵員工若可以的話就在家工作，並採取嚴格分組的做法。

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