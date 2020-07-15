【大行報告】滙豐環球睇騰訊升見635元　料次季利潤有驚喜

該行指出，騰訊在手遊行業的出色表現、強大的遊戲儲備以及堅挺的社交廣告業務料將支持「強勁的」第二季度業績。滙豐環球預計，騰訊第二季度收入將按年上升22%，與媒體廣告和電腦遊戲的疲軟被智慧手機遊戲和社交廣告等領域的增長抵銷。

花旗也將騰訊目標價提高22%至649港元，預計遊戲的推出將推動直到2021年底的收入增長。該行估計，第二季收入按年上升23.9%，但警告稱像首季那樣帶來「大驚喜」的可能性很低。

騰訊將於8月12日發布第二季度業績。

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