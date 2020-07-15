中國經濟：深圳樓市限購升級　或成風向標

為壓制樓市過熱，深圳再次推出樓市辣招。深圳市住建局等8部門周三(15日)公布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，包括限購年限、完善信貸措施、調整稅收等8項措施，堪稱史上最嚴樓市調控。

在商品住房限購年限方面，規定在深圳市落戶滿3年及連續繳納36個月個稅或社保，才可購買商品住房，對比原規定落戶即可購房，置業門檻大幅收緊。非深圳戶籍需社保滿5年才能購房。在過去的基礎上，對深圳戶籍人口也出台了限購的內容，進一步體現了深圳落實「房住不炒」的導向。

當局再次細化普通住房標準，對普通住宅再度增設實際成交總價750萬元人民幣(下同)的價格標準線，意味「豪宅稅」重啟，成交價750萬元以上的物業皆需繳稅。去年普通住宅標準僅對住宅小區建築容積率及單套建築面積作出規定。

稅收調控方面，個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年上調至5年。

進入下半年，包括深圳、杭州、寧波在內的多地都在收緊樓市調控。業內分析，此類政策具有很強的風向標意義，說明今年下半年部分房價過熱的城市，依然以政策收緊為導向。

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