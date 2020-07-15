上半年全球IPO集資3603億！亞洲公司佔半 中企列前三席
2020年07月15日 13:24
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市場數據顯示，亞洲公司在2020年上半年通過首次公開募股(IPO)籌集了462億美元(約3,603億港元)，佔全球939億美元(約7,324億港元)的49%。這是過去10年中同期的最高比例，凸顯了亞洲在股票資本市場活動中所佔份額的上升。
據彭博報道，第二季度中國公司佔亞洲股票掛牌交易的絕大部分，因為這個全球第二大經濟體從新冠肺炎疫情復甦的速度比世界其他地區更快。
在全球範圍內，上半年上市規模排名前三的都是中國公司。京東集團(09618)規模最大，通過香港股票發行籌集了44.6億美元；其次是京滬高鐵(601816.SH)，該公司1月在上海科創板融資43.4億美元，以及網易(09999)於6月完成了在香港的31.3億美元第二上市。
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