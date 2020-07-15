金發局：國際摩擦愈多　香港中介地位更重要

《港區國安法》實施、美國取消香港特殊待遇等，市場憂慮香港國際金融中心地位失色。金發局主席李律仁在網上記者會上表示，毋須過分憂慮，本港面對全球複雜的環境，亦能發揮好中介角色，而地緣政治的不確定性或增加，本港作為中介的角色更為重要，認為本港國金中心地位穩健，又未有人才外流的迹象。

金發局董事會成員韋安祖指，互聯互通機制、人民幣離岸中心、領先的新股集資上市地，對香港前景仍感樂觀。

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，李律仁表示，市場應對反應迅速，許多大公司的後勤人員實施在家工作。

董事會成員黃子遜補充，疫情對業界帶來轉變及新機遇，目前金融界遠程辦公的發展成熟，各機構平均約8至9成後勤人員均可進行遙距工作，未見疫情對企業的運作有太大影響。

至於跨境理財通方面，金發局董事會成員賴智明指，理財通為金融科技提供很好的發展場景，有助推動兩地的金融科技基建發展，包括跨境開戶及投資產品，相信對對本港金融業有利。

另外，金發局前行政總監許正宇獲委任為財經事務及庫務局局長而離任，新任行政總監的招聘程度已達尾聲。

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