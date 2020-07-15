【旅業蕭條】新加坡聖淘沙名勝世界宣布裁員

外電報道，雲頂新加坡旗下的聖淘沙名勝世界(RWS)周三(15日)宣布，在新冠肺炎疫情下採取了一次性裁員措施，以作為削減成本措施的一部分。

據報該公司在聲明中表示，已經「審閱了所有成本」，消除了不必要的支出，並削減了高達30%的管理人員工資，但不得不做出裁員的「艱難決定」。

RWS指出，全球新冠肺炎疫情給全球帶來了充滿挑戰的經濟時代，給旅遊業帶來了毀滅性的影響。在最新一輪的審查中，該公司做出了艱難的決定，以實現一次性勞動力合理化。這一決定是在經過仔細的慎重考慮和協商的徹底過程之後做出的。

該度假村是新加坡最著名的旅遊景點之一，除其他景點外，還包括酒店、賭場和環球影城主題公園。

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