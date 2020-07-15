【打工仔注意】疫情下永久消失的舊經濟職位是…

據世界新經濟議會(World New Economy Council Limited)所進行的調查結顯示，行政及服務相關的舊經濟職位，被視為「永久消失」的高危工種！

該名為「大流行：永久消失的工作職位且新經濟市場需要的工作職位」的調查於2020年5月中旬至5月底進行，收集了388條回應，以了解受訪者對於由於新經濟加速發展而永久消失的舊經濟職位和新經濟市場需要的工作職位的看法。

388位回應者當中，有101位(佔26%)列出了他們認為永久消失的職位。在這些工作中，有39%與行政相關；20%與服務相關，11%與支援工作相關；8%是勞動工作；6%為見習職位，5%為經理職位，3%為專業職位；8%是其他工作。

● 新經濟市場需要的工作

388位回應者當中，有276位(71%)指出他們認為由大流行加速的新經濟市場需要的工作職位。在市場需要的工作中，有30%屬於與新經濟科技相關的工作類別；有20%屬於與醫療保健和相關的工作；17%屬於與電子商務和社交媒體內容相關的工作類別；17%屬於與遠程站點工作或在家工作及相關風險管理的工作；3%是網上培訓工作，其餘13%是其他類別。

在回應者中，有131位(33.76%)為專業人員，金融業從業員有51位(13.14%)，貿易和物流業從業員有12位(3.09%)，房地產代理商從業員有12位(3.09%)，9位從業入境旅行行業(2.32%)，航空從業員5位(1.29%)，電子商務從業員5位(1.29%)，業務支援行業從業員4位(1.03%)，159位(40.99%)從事其他行業。

388位回應者當中，有226位(58.25%)是沒有下屬的員工，有95位(24.48%)是有下屬的主管，有37位(9.54%)是自僱人士，有20位(5.16%)是付薪水的僱主，還有10位(2.57%)處於失業狀態。

373(96.13%)位回應者披露了他們的公司規模：229位(59.02%)在擁有51名或以上員工的公司中工作；122位(31.44%)在擁有1至50名員工的公司中工作，有22位(5.67%)透露自己為自僱人士。

60位(15.46%)回應者表示其公司員工人數下降少於10%，22位(5.67%)回應者說其公司員工人數下降多於10%。相反，有24位(6.19%)回應者表示其公司的員工人數增長少於10%，而12位(3.09%)回應者表示其公司在調查期內的員工人數增長超過10%。其餘回應者(69.59％)表示公司員工人數沒有變化。

在388位回應者中，有101位(26.03%)回應者列出了他們認為永久消失的職位，他們認為，即使在大流行之後，這些工作崗位也會永久消失。

在388位回應者中，有276位(71.13%)回應者指出他們認為由大流行加速的新經濟市場需要的工作職位，以適應由大流行引起的變化。

372位(95.88%)回應者報告其公司仍在運營，3位(0.77%)回應者報告其公司已關閉，而13位(3.35%)回應者報告其公司暫時關閉。

176位(45.36%)回應者確認，他們的公司已經採用了新的業務模式/新的運營方式。

300位(77.32%)回應者確認其公司已應用新技術來適應大流行下的新業務或運營模式，而88名(22.68%)回應者確認其公司在此期間未應用新技術。

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