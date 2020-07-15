港區國安法：美國或向港徵出口稅　電子業較受累

美國終止香港特殊待遇地位，市場估計美國將會取消對香港出口稅的優惠，換言之香港出口至美國的貨物，會與中國一樣加徵關稅。

香港鞋業總會主席梁日昌指，美國本來有很多項目都沒有徵收香港關稅，但根據新說法，香港的關稅將等同於中國的入口城市，對於鞋商來說，現時進口稅由7%加到超過27%。現時中國行業平均出口稅約30%，鋼鐵是第一批被加徵關稅行業，但在香港不常見，其他貨物基本大約7%，然後再在總數加20%。

他預料電子產品將會是下一輪加徵關稅的行業，在香港生產的高科技和電子產品本來有稅務優惠，行業受影響程度較大，甚至不讓敏感性機器出口，大學科研設備亦會受影響。

不過，也有香港廠商認為，即使措施落實，對香港出口直接影響不大。

香港經貿商會會長李秀恒認為，如果美國取消對香港出口稅的優惠，稱不上是好事，但其直接影響亦不大，因極少產品在香港製造；而較大比例的產品在內地製造，一向受美國加徵中國的關稅所影響。因此，中美貿易糾紛持續多久的影響更大。

再者，在全球疫情影響下，市道疲弱，美國企業可依據美國破產法第十一章申請破產保護，就算美國買家下訂單，香港廠商也不會貿然出貨，以免出貨後不能收回款項。

李續稱，出口商把廠房由內地搬遷至東南亞的趨勢將持續，始終現時內地工人薪酬不算便宜，加上環保稅項、僱員退休金等成本，勞動密集的行業早已傾向遷往東南亞地區。由於美國入口產品時集中看產地來源，所以港商在東南亞廠房生產的貨品不受美國加徵中港的關稅影響。至於做內需零售的公司，因內地有龐大的內銷市場，留在中國生產有優勢。

另外，香港中小企業總會會長劉炳均表示，美國取消香港特別待遇對香港貿易的影響不大，因為對美國出口佔香港出口的比重細，大部分商品經由內地生產和出口。

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