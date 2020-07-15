港區國安法：瑞穗指中美新冷戰風險正上升

美國總統特朗普簽署《香港自治法》，並簽署行政命令取消香港特殊地位，外媒引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰分析，認為特朗普簽署法案與預期相符，顯示中美脫鈎進程仍在發展，新冷戰風險亦正上升。

張認為，美國並未完全取消《美國-香港政策法》中規定的香港特殊地位，包括香港享受的最惠國待遇、美元對港元自由兌換及運輸協議等更為重要的問題均未提及，意味着對於香港經濟增長衝擊可能有限，因香港對美國的出口僅佔總量的1%至2%。

另方面，美國亦未對中國或香港市場進行直接的金融制裁，只要美元與港元掛鈎的聯繫匯率制度不受影響，則香港金融也會保持平穩。

然而，《香港自治法》為美國對制裁相關中港金融機構敞開大門，雖然可能只有少數銀行會被列入制裁名單，且涉事銀行也可申請移出名單，但任何金融制裁都會引發港元市場動盪。

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