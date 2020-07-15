新盤動向：中海啟德跑道區新盤命名維港1號

該盤是跑道區首個申請預售樓花同意書的項目，並已獲得上蓋建築工程施工同意書，預計於2023年第一季落成。

項目屬新九龍內地段第6575號，擬建2幢32層高的高座及1幢6層高的低座住宅大廈，合共提供1,059伙。標準單位由一房至四房，另有少量特色單位。該盤設有住客專屬會所，提供多元化休閒娛樂設施。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

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