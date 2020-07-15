新盤動向：中海啟德跑道區新盤命名維港1號
2020年07月15日 15:34
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中國海外地產董事總經理游偉光
啟德舊機場跑道區新盤署推出。中國海外發展(00688)旗下區內的項目正式命名為維港1號(One Victoria)。中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目位處維港啟德跑道休閒區上，是全新的大型臨海地標住宅項目，以維港1號命名，標誌跑道休閒區發展邁進一個新里程。
該盤是跑道區首個申請預售樓花同意書的項目，並已獲得上蓋建築工程施工同意書，預計於2023年第一季落成。
項目屬新九龍內地段第6575號，擬建2幢32層高的高座及1幢6層高的低座住宅大廈，合共提供1,059伙。標準單位由一房至四房，另有少量特色單位。該盤設有住客專屬會所，提供多元化休閒娛樂設施。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。
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