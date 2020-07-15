【市後重點睇】美匯失守96關 道期升逾200點
2020年07月15日 16:10
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美匯指數失守96關；離岸人民幣(CNH)高見6.9928；港匯低見7.7515；美元兌日圓報106.98；歐元處1.1442；英鎊處1.2610。金價曾高見1,813美元。國際油價向好，布油處43.28美元，紐油報40.7美元。道指期貨升247點。歐股早市靠穩，當中英股升0.77%；德股升0.62%；法股升0.83%。
●市後關注點
-21:15 美國6月設備使用率、美國6月工業生產
-22:00 加拿大央行議息
●恒生指數收市報25,481點，升3點或0.01%。國企指數報10,390點，跌14點或0.14%，主板成交1,641億港元。騰訊飆3.4%獨力撐市；手機設備股回吐，瑞聲科技跌5.8%，舜宇光學跌3%。https://bit.ly/2WisqJq
●A股快報：滬綜指收跌53點，外資連續兩日淨賣出。https://bit.ly/3h0NXOV
●亞洲股市：日股收漲385點，韓澳股齊揚。
●全球經貿戰：
-傳字節跳動擬分割TikTok避制裁。
-傳復星放棄磋商印度醫療投資，涉逾23億元。
-人民幣靠穩，專家料兌美元匯價或徘徊在7算左右。
●【全球救市】日央行維持利率不變，必要時採更多行動。
●【全球攬炒】美服裝巨頭PVH擬裁員450人，關162間門店。
●高盛料人幣兌美元未來1年升至6.7，留意兩項因素！
●補貼未兌現！中國清潔能源行業負債3,276億元。
●新冠肺炎：
-OPEC料明年原油需求彈25%，超疫情前水平。
-南韓6月失業率報4.3%，創歷年6月新高。
-科法斯料美國企業破產數目將會反彈。
-疫情嚴峻，多間銀行再推「在家工作」安排。
-馬來西亞失業率創1998年亞洲金融風暴以來新高。
●南韓出口物價指數連升兩個月。
●【失業出路】內地支持網絡直播等多樣化自主就業。https://bit.ly/2C2NBso
●民航局：2025年基本建成粵港澳世界級機場群。
●【大行報告】滙豐上調滬綜指年底目標至3,600點。
●【人才流失】避雙重徵稅，內地專業人士考慮離開香港。
●【風高浪急】安聯：脫離基本面的股票，散戶別碰！https://bit.ly/308zTw4
●港區國安法：
-星工貿部長指香港資本可流入全球各地。
-美國或向港徵出口稅，電子業較受累。
-瑞穗指中美新冷戰風險正上升。
●滙豐為無家者等提供基本銀行戶口服務，無固定住址可開戶。
●油價被低估？大摩話油金比率有重要啟示... https://bit.ly/3ftvVEI
●【宅經濟】傳PlayStation 5增產應付需求。
●上半年全球IPO集資7324億！亞洲公司佔半，中企列前三席。
●中國經濟：
-美團等公司或獲加入數碼人民幣試點範圍。
-天貓擬於2年內孵化5,000家「獨角獸」。
-深圳樓市限購升級，或成風向標。
●付「清潔費」都唔開門！上車客無樓睇照買荃景花園。
●疫情反覆！山頂洋房銀主盤拍賣開價低估值46%。
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