【市後重點睇】美匯失守96關　道期升逾200點

美匯指數失守96關；離岸人民幣(CNH)高見6.9928；港匯低見7.7515；美元兌日圓報106.98；歐元處1.1442；英鎊處1.2610。金價曾高見1,813美元。國際油價向好，布油處43.28美元，紐油報40.7美元。道指期貨升247點。歐股早市靠穩，當中英股升0.77%；德股升0.62%；法股升0.83%。

●市後關注點

-21:15 美國6月設備使用率、美國6月工業生產

-22:00 加拿大央行議息

●亞洲股市：日股收漲385點，韓澳股齊揚。

●全球經貿戰：

-傳字節跳動擬分割TikTok避制裁。

-傳復星放棄磋商印度醫療投資，涉逾23億元。

-人民幣靠穩，專家料兌美元匯價或徘徊在7算左右。

●【全球救市】日央行維持利率不變，必要時採更多行動。

●【全球攬炒】美服裝巨頭PVH擬裁員450人，關162間門店。

●高盛料人幣兌美元未來1年升至6.7，留意兩項因素！

●補貼未兌現！中國清潔能源行業負債3,276億元。

●新冠肺炎：

-OPEC料明年原油需求彈25%，超疫情前水平。

-南韓6月失業率報4.3%，創歷年6月新高。

-科法斯料美國企業破產數目將會反彈。

-疫情嚴峻，多間銀行再推「在家工作」安排。

-馬來西亞失業率創1998年亞洲金融風暴以來新高。

●南韓出口物價指數連升兩個月。

●民航局：2025年基本建成粵港澳世界級機場群。

●【大行報告】滙豐上調滬綜指年底目標至3,600點。

●【人才流失】避雙重徵稅，內地專業人士考慮離開香港。

●港區國安法：

-星工貿部長指香港資本可流入全球各地。

-美國或向港徵出口稅，電子業較受累。

-瑞穗指中美新冷戰風險正上升。

●滙豐為無家者等提供基本銀行戶口服務，無固定住址可開戶。

●【宅經濟】傳PlayStation 5增產應付需求。

●上半年全球IPO集資7324億！亞洲公司佔半，中企列前三席。

●中國經濟：

-美團等公司或獲加入數碼人民幣試點範圍。

-天貓擬於2年內孵化5,000家「獨角獸」。

-深圳樓市限購升級，或成風向標。

●付「清潔費」都唔開門！上車客無樓睇照買荃景花園。

●疫情反覆！山頂洋房銀主盤拍賣開價低估值46%。

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