標普：疫情反彈　港鐵獨立信用狀況受壓

該機構目前維持港鐵「AA+」的信用評級，展望維持「穩定」。不過，標普表示，由於疫情等原因，港鐵的財務狀況或會變得遜於該機構的預期。該機構相信，港鐵來自營運的資金較債務比率有機會在今年內跌低於18%，這或觸發下調SACP評級，且或需要至2021年才會恢復至20%以上。該機構又預測，港鐵今年經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)會按年跌50%。

標普解釋，新冠肺炎再度爆發，在家工作等情況為未來數個月港鐵的載客業務回復帶來不確定性，當中包括機場快綫和過境線。事實上港鐵已披露今年上半年乘客數量按年跌37.7%。雖然在票價可加可減機制下，港鐵今年有權加車費2.55%，但港鐵已宣布延遲加費的決定，並且在下半年提供車費八折的優惠。

而且社交距離措施亦減少車站商業人流，損害港鐵的租金收入，去年租金收入就佔集團整體收入達20%。該機構認為，港鐵未來幾年的經營環境持續充滿挑戰。其中預測機場旅客數字要到2023年才會回復至新冠肺炎大流行之前的水平，即港鐵機場快綫亦要跟隨相似的恢復路線。另外，公司亦要面對沙中線超支，以及向政府申索等問題，都影響着收入。

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