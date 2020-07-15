騰訊加強政務雲業務　研究健康碼升級「市民碼」

邱氏以健康碼為例，這程式有助內地疫情防控，而後台是透過公有雲模式，並與政府服務結合，當中要考慮政府IT結構的應付能力、以千萬計的用戶數據流量，以及透過混合雲配合政府數據管理要求。

他續指，未來可研究將「健康碼」升級成「市民碼」，綜合民眾的多領域數據，包括交通出行、公共設施使用等，以提升治理水平。

騰訊雲副總裁羅朝亮則指，騰訊政務雲2.0包括公有雲、政務專區及政務雲，並進行基建升級，以應付未來更廣泛的應用，並為政府、企業及民眾提供服務。另外，在技術方面，騰訊雲推出新一代WeCity技術平台，當中包括構建全域數字底座、打造一體化融合引擎、升級六大領域能力等，進一步強化數據融合能力和資料保障能力。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626