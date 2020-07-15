騰訊加強政務雲業務 研究健康碼升級「市民碼」
2020年07月15日 16:20
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騰訊控股(00700)舉行政務戰略發布會，宣布騰訊政務升級啟航，集團副總裁兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，新冠肺炎疫情令線下活動暫停，線上活動則變得活躍，令人反思疫情後經濟、社會數據化轉型的進程。騰訊雲與政府合作，加強城市治理能力及協助產業升級。在過去5年，騰訊雲為9億民眾提供政務服務。
邱氏以健康碼為例，這程式有助內地疫情防控，而後台是透過公有雲模式，並與政府服務結合，當中要考慮政府IT結構的應付能力、以千萬計的用戶數據流量，以及透過混合雲配合政府數據管理要求。
他續指，未來可研究將「健康碼」升級成「市民碼」，綜合民眾的多領域數據，包括交通出行、公共設施使用等，以提升治理水平。
騰訊雲副總裁羅朝亮則指，騰訊政務雲2.0包括公有雲、政務專區及政務雲，並進行基建升級，以應付未來更廣泛的應用，並為政府、企業及民眾提供服務。另外，在技術方面，騰訊雲推出新一代WeCity技術平台，當中包括構建全域數字底座、打造一體化融合引擎、升級六大領域能力等，進一步強化數據融合能力和資料保障能力。
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