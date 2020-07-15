【fb直播】中美緊張局勢升溫 港股冇運行？
2020年07月15日 16:31
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美國終止香港特殊待遇地位，加上新冠疫情疫情惡化，以及A股下跌拖累，港股周三(15日)先升後回順，收市僅微升3點，在中美關係愈趨緊張下，港股短期難突破？有冇運行？
股王騰訊(00700)全力撐市，收市升3.4%，報543元。而三大熱門「染藍股」中，阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)亦升超過1%，不過小米集團(01810)則反覆偏軟，新經濟股動力足唔足夠？趁回調入貨又行唔行得通？
外媒報道，指石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)預期來年市場對原油需求會有強烈反彈，更超過疫情爆發前的水平。國際油價值唔值得憧憬？
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