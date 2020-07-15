新冠肺炎：星展上半年加強電子科技方案　增非接觸式交易

新冠肺炎疫情大流行，星展銀行企業及機構銀行集團總監陳淑珊表示，上半年該集團加強電子科技方案，以解決企業客戶的需要，當中增加非接觸式交易，企業透過電子渠道提交貿易融資及貸款資料。

她並提及，疫情打擊之下，供應鏈的敏捷度尤為重要，該行通過應用程式介面(API)融合至區塊鏈平台，協助中國物流及運輸服務公司與其中小企業供應商網絡，以獲得數碼貿易融資。

她舉例指，透過SCF計劃，企業1至2天可完成周轉，而大量數據與中國政府數據庫直接連接，可提升企業數據的可信程度，透過主要買家的信用評級，為中小型企業供應商提供低成本融資的機會。

疫情之下政府參與尤為重要，她期望政府有更多的債務和股權融資舉措，以及助進行資產剝離。該行數據顯示，直至今年6月中，新加坡方面已向中小企批核超過45億新加坡元貸款，香港亦有放寬無抵押貸款、減低企業貸款利息等舉措，儘管疫情為市場帶來混亂，同時亦為該集團帶來機遇。

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