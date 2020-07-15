中國三江化工發盈喜
2020年07月15日 16:34
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中國三江化工(02198)發正面盈利預告，預期截至2020年6月30日止6個月期間權益持有人應佔純利超過3.5億元人民幣(下同)，較截至2019年同期公司權益持有人應佔純利約3,230萬元，上升約為1,000%左右。
公司權益持有人應佔純利預期上升，主因如下：1)與2019年同期相比，於2020年上半年期間，因為下遊生產商的對集團的主要產品環氧乙烷、乙二醇及聚丙烯的持續需求，集團的主要產品環氧乙烷、乙二醇及聚丙烯的平均售價的下降幅度少於集團的主要原材料甲醇、乙烯及丙烯的平均採購價的下降幅度；2)甲醇價格於回顧期間保持於較低水平；及3)儘管新冠肺炎大流行爆發，但由於集團一直實施多項嚴格措施，保障供應商、客戶及員工的健康及安全，因此集團得以將產能使用率保持於相對較高的水平。
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