【零售浩劫】BURBERRY首季收入及同店銷售均跌逾四成

疫情打擊全球奢侈品需求，加上封關措施實行，英國奢侈品牌BURBERRY截至今年6月底止首季零售收入按年跌48%至2.57億英鎊，同店銷售則按年跌45%。首席營運及財務總監Julie Brown在電話會議中指，同店銷售跌幅至6月已收窄至20%，料截至9月底止季度同店銷售跌15至20%。

她指，歐洲地區仍受疫情困擾，除了德國表現較佳，大部分地區的銷售仍承壓。季內歐洲、中東、印度和非洲(EMEIA)銷售額下降約75%，其中英國店舖於首季最後兩周方重新營業，當地生意及人流受嚴重打擊。

至於亞太區銷售額下降10%，但6月已恢復增長。當中中國市場增長約15%(mid-teens)，而6月增幅已超過疫情前一月份的30%增長水平，主要受惠消費回流本土。

她指，集團已進入戰略改革的第二階段，並訂立5,500萬英鎊的節約目標，包括計劃在全球裁減500人，相當於5%人手，當中英國佔150人。她強調，英國市場的零售及生產部門不受此架構改革計劃影響。

基於集團6月銷售表現，預計本財年上半年的毛利率將按年下降約200至300點子，上半年的營運費用將比去年減少約15%(mid-teens)。

問及香港業務，她指出香港市場受累本地示威活動，自上財年第三季起損失超過一半的生意額，香港地區收入佔總收入比重由以往的8%，下降至2至3%。然而，她表示正審視香港市場情況，暫無意關店，亦無意提早結束租約。

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