眾安國際斥逾千萬援助中小企食肆客戶及確診者

因應新冠肺炎疫情再度來襲，眾安國際及旗下ZA Care分別推出「餐飲業抗疫保障金」及「抗疫保障金」，為中小企食肆客戶及確診新冠肺炎的ZA Fam會員提供現緊急援助金。

「抗疫保障金」由眾安國際撥款600萬元，每位符合條件的ZA Fam會員可獲20,000元的緊急援助金。所有現有及新加入會員均可申請保障金。合資格申請者必須持有效香港身份證，確診新型冠狀病毒並在香港接受治療。個案一經批核，申請者最快可在5天內獲得撥款。

此外，「餐飲業抗疫保障金」則由眾安國際撥款500萬元成立，為煤氣公司「好氣fun」逾3,000間中小企食肆合作夥伴提供緊急援助。

合資格食肆負責人於眾安銀行成功開設個人帳戶後，將自動享有保障。如食肆因新型冠狀病毒暫停營業，例如因員工或食客不幸確診而閉門清潔，眾安將為食肆負責人提供一次過50,000元的緊急援助金。

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