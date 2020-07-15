受到新型冠狀病毒疫情的影響，2020年上半年「LILANZ」產品總零售額與2019年同期比較下跌30至35%。為減輕分銷商渠道庫存之壓力，集團已取消部分分銷商2020年春、夏季訂貨會訂單合共約1.4億元人民幣。

誠如集團在2019年年報披露，集團計劃推動分銷商增加在奧特萊斯商場開店，預期在下半年開始落實，有助及時清理該批庫存。此外，集團按計劃減少2020年秋季產品的生產數量，以配合春季渠道庫存的消化，加上受疫情影響，在第二季度召開之秋季訂貨會延遲超過一個月，因此該期間之秋季產品銷售比去年同期明顯減少。

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