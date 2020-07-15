中原：6月私宅平均呎租報33.9元　連跌10個月後回升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每平方呎錄得33.9元，按月升2.1%，結束10個月連跌的局面，期內累計跌12.4%。

今年第二季租金最新錄33.9元，按季跌0.3%。自2019年第三季租金進入調整階段後，租金連跌四個季度。按半年方面，則下跌4.8%，較2019年下半年的跌幅5.1%略為收窄。

若以十大藍籌屋苑劃分，2020年上半年租金抗跌力較強的屋苑為沙田第一城，按半年度微跌0.7%。另外柴灣杏花邨、鰂魚涌康怡花園、天水圍嘉湖山莊及茶果嶺麗港城於上半年的跌幅分別為3.4%、3.6%、3.9%及4.3%。而荔枝角美孚新邨、鴨脷版洲海怡半島、鰂魚涌太古城、藍田滙景花園及紅磡黃埔花園分別按半年度下跌6.1%、7.4%、8.1%、8.9%及9.3%。

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