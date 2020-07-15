新盤動向：SEA TO SKY透過視像會議加強向代理推介樓盤

疫情下發展商積極加強推銷新盤。長實地產投資董事郭子威表示，因應疫症發展，發展商較難像以往一樣與地產代理接觸，發放新盤重點資訊。公司參考過近期流行的視像會議方式後，落實成為首個發展商，引入並通過視像會議形式，於疫情之下與代理保持溝通。

他透露，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，每天將會安排不同時段的網上會議，每節時間約為20分鐘，內容主要介紹項目最新銷售注意事項。同時亦會解答個别客户可能面對的問題。他指出，隨着科技發展，加上疫情因素，相信網上會議的形式，慢慢會成為一種趨勢。

市場消息透露，項目今日暫已至少錄得3宗成交，其中3座中層H室，成交價1,276.5萬元，呎價16,818元。

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