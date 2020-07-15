安踏發盈警　次季部分品牌零售恢復增長

上半年零售表現方面，安踏品牌錄得10至20%低段的負增長；FILA則錄得中單位數的正增長；其他品牌錄得高單位數的正增長。

另外，計及分佔合營公司虧損，預期截至2020年6月30日止6個月的公司股東應佔溢利將按年減少不超過35%，主要是安踏品牌及其他若干品牌產品的銷售受2019新型冠狀病毒病影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；安踏品牌及FILA品牌業務的毛利率均略為下降；集團主動向分銷商就信貸期給予彈性，所以預期損失率將上升，並導致應收貿易帳款虧損撥備增加，及整體員工成本上升。

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