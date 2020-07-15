創維集團發盈喜 分拆智能電視系統上市
2020年07月15日 17:48
東網電視更多新聞短片
創維集團(00751)公布，公司預計與截至2019年6月30日止6個月比較，截至2020年6月30日止6個月之未經審核綜合淨溢利將錄得不低於60%的增幅，主要因素爲集團不斷完善經營管理，改善對運營成本的控制並減少新型冠狀病毒大流行對集團營運的負面影響，出售廣州創維電子有限公司的股權錄得利潤約1.38億元人民幣，及根據中華人民共和國的最新稅收政策退還增值稅約2.86億元人民幣。
公司就建議分拆公司之非全資附屬公司深圳市酷開網絡科技有限公司之業務並於聯交所或包括深圳證券交易所的其他交易所獨立上市事宜向聯交所提交分拆申請。酷開之主要業務包括「酷开」或「Coocaa」 品牌下互聯網運作的智能電視系統，其主要收入來自內容訂閱，廣告和軟件應用程式操作。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！