創維集團發盈喜　分拆智能電視系統上市

公司就建議分拆公司之非全資附屬公司深圳市酷開網絡科技有限公司之業務並於聯交所或包括深圳證券交易所的其他交易所獨立上市事宜向聯交所提交分拆申請。酷開之主要業務包括「酷开」或「Coocaa」 品牌下互聯網運作的智能電視系統，其主要收入來自內容訂閱，廣告和軟件應用程式操作。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626