相關虧損主要由於自年初以來全球爆發的冠狀病毒疾病的不利影響所致，而其影響於第2季度尤為明顯。首先，中國實施的封鎖、檢疫、社交距離及其他控制措施降低了集團的產能與經營溢利。其次，集團證券分部產生虧損，主要由於股票基金公允價值變動確認的收益減少所致。此外，集團的美國客戶 因疫情造成的不利市場狀況削減其專業照明產品訂單，導致集團照明分部的收益減少。

集團將繼續實施預防及控制新冠病毒的措施，而於本公告日期，集團的生產設施已恢復全面營運。

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