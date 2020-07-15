需求續減！金鐘甲級商廈空置率創十年新高

全球疫情持續，本港更出現疫情第三波，經濟環境添變數，香港營商前景未明朗，縮減成本成為企業考量的大前題，市場對甲級商廈需求量持續減弱。中原(工商舖)資料顯示，6月份港島整體甲廈空置率為6.9%，當中多區甲廈空置率同創近年新高，最大升幅的金鐘區，空置更大幅上升至7.85%，為10年來最高。該行預計，短期內核心區甲廈租賃需求有壓力，空置率上升難以避免，租金亦會有明顯跌幅。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，按該行6月份統計港島5個核心區中，多區甲廈空置率續創新高，當中4區包括灣仔、中環、上環及金鐘空置率均較5月份為高，升幅約0.1至0.95個百分點，金鐘由5月約6.9%急升至7.85%。該區對上一次空置高位為2010年3月，該月空置率7.94%。

其次是灣仔區，上月空置率為7.99%，較上月高出0.73個百分點。至於銅鑼灣甲廈空置率有改善，月內最新錄得約7.73%，按月下跌1個百分點。帶動6月港島甲廈整體空置率按月不變，錄得約6.9%。

陳氏又指，金鐘向來是港島一線核心商業區，但由於營商環境未見顯著改善，加上部分核心區甲廈業主心態偏強，願意大幅減租個案較少，造成供過於求情況，令金鐘區空置情況惡化。

他分析，新冠肺炎疫情反覆，全球經濟環境難復甦，加上香港剛推國安法，短期影響企業營商心理，市場充滿不穩定因素。而核心區指標商廈在現時盤源供應增加下，質素不俗的寫字樓租金叫價亦見顯著折讓，甲廈租賃難免有壓力。

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