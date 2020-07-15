【世紀裁決】蘋果公司上訴得直 暫免於補交歐洲逾千億稅款

蘋果公司(Apple Inc.)就涉嫌避稅一案上訴得直，歐盟普通法院周三(15日)駁回歐盟委員會要求Apple向愛爾蘭補繳130億歐元(約1,154億港元)稅款連利息的指令。法院的裁決指出，歐盟未能證明Apple獲得違法國家補貼。

歐盟2016年下令Apple補交稅款時表示，愛爾蘭給予的優惠下，Apple在截至2014年止的10年期間，在歐洲賺取的盈利僅繳交介乎0.005至1%稅率。Apple提出上訴，歐盟普通法院去年展開聆訊，當時Apple方面強調沒有犯錯，並提出部分稅款應屬美國所有，因為產品的大部分價值包括設計、工程和開發，都是在美國創造。

如今，歐盟普通法院作出裁決後，歐盟有兩個月零十天的時間決定是否作出上訴，相信上訴機會甚高，屆時案件將交由最高的歐洲法院審理，並作出終極裁決。

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