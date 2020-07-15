中國光大國際建議更改公司名稱

中國光大國際( 00257 )發通告指，董事會建議將公司英文名稱由「China Everbright International Limited」更改為「China Everbright Environment Group Limited」，而公司中文名稱則由「中國光大國際有限公司」更改為「中國光大環境(集團)有限公司」。

更改公司名稱將須待達成下列條件後，方可作實：(1)股東於股東特別大會上通過有關批准更改公司名稱之特別決議案；及(2)公司註冊處批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自公司註冊處發出公司更改名稱證明書之日起生效。

公司將召開股東特別大會，並於會上將提呈特別決議案，以便股東考慮並酌情批准更改公司名稱。一份載有更改公司名稱的詳情及股東特別大會通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

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