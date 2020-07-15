香港建設斥逾1億收購長江實業股份
2020年07月15日 19:16
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香港建設(控股)(00190)公布，由2019年11月1日起至2020年7月15日止期間(包括首尾兩日)，集團在公開市場以總代價約1.19億港元(不包交易成本)，收購合共246.35萬股長江實業(01113)股份，平均價格為每股長江實業股份約48.53港元。
收購事項之前，集團並未持有任何長江實業股份。而收購股份結算後，集團將持有合共246.35萬股長江實業股份，佔長江實業於公告日期已發行股本約0.067%。
集團主要從事物業發展與投資、再生能源投資及營運業務。經考慮長江實業的過往財務表現及前景；香港之低利率環境；及集團的財務狀況，認為該等收購給予該公司一個良好機會，利用其可用資金獲得回報，而該等收購項下由集團收購之長江實業股份，將由集團持有作長線投資用途。
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