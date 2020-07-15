新股專輯：明3新股首掛 嘉興燃氣暗盤一手賺1900元
2020年07月15日 19:35
東網電視更多新聞短片
周四(16日)接力掛牌的3隻新股，其中2隻上市前夕於耀才證券暗盤交易中心報捷，僅認購不足額的渤海銀行(09668)「潛水」，收市報4.77元，跌0.63%，每手帳蝕15元。
渤海銀行僅獲59%認購，國際發售部分獲輕微超額認購，而一手中籤率100%，人人有份。
中國管道天然氣營運商嘉興燃氣(09908)炒高38%，報13.8元，每手帳面賺1,900元，該股超額認購5.73倍，一手中籤率18.01%，抽7手穩獲一手。
中國雞肉生產商鳳祥股份(09977)以招股價下限3.33元定價，收升7.21%，每手帳面獲利240元。其公開發售獲超額認購1.1倍，一手中籤率85%，抽2手穩獲一手。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！