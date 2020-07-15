新威國際出售能源公司股份 虧損156萬元
2020年07月15日 20:22
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新威國際(00058)公布，於7月14日，該公司間接全資附屬公司新威金融管理有限公司，於公開市場出售合共49.63萬股Callon Petroleum股份，總代價約為434.8萬港元(不包括交易成本)。出售事項中每股Callon Petroleum股份的平均售價(不包括交易成本)約為8.76港元。
Callon Petroleum是一家獨立的石油及天然氣公司，其股份於紐約證券交易所上市。鑑於2019冠狀病毒疫情持續對全球經濟以至股市帶來不明朗因素及波幅，集團決定通過將部份投資套現而限制其面對的風險。由於出售事項，預期集團將確認虧損約156.8萬港元，此乃根據每股Callon Petroleum股份的原收購價格約11.92港元與平均價格(不包括交易成本)約8.76港元而計算。
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