新威國際出售能源公司股份　虧損156萬元

Callon Petroleum是一家獨立的石油及天然氣公司，其股份於紐約證券交易所上市。鑑於2019冠狀病毒疫情持續對全球經濟以至股市帶來不明朗因素及波幅，集團決定通過將部份投資套現而限制其面對的風險。由於出售事項，預期集團將確認虧損約156.8萬港元，此乃根據每股Callon Petroleum股份的原收購價格約11.92港元與平均價格(不包括交易成本)約8.76港元而計算。

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