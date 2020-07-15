新盤UPDATES：推盤未受阻　啟德項目正式命名

新冠肺炎疫情反覆，但未有窒礙發展商推盤部署，其中已申請預售的啟德舊跑道區新盤正式命名，另有地產商因應疫情首度引入視像會議方式，加強向代理推介樓盤。

●新世界元朗瑧頤以975.3萬元沽出三房戶

●中海啟德跑道區新盤命名維港1號

該盤是跑道區首個申請預售樓花同意書的項目，並已獲得上蓋建築工程施工同意書，預計於2023年第一季落成。

項目屬新九龍內地段第6575號，擬建2幢32層高的高座及1幢6層高的低座住宅大廈，合共提供1,059伙。標準單位由一房至四房，另有小量特色單位。該盤設有住客專屬會所，提供多元化休閒娛樂設施。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

●SEA TO SKY透過視像會議加強向代理推介樓盤

疫情下發展商積極加強推銷新盤。長實地產投資董事郭子威表示，因應疫症發展，發展商較難像以往一樣與地產代理接觸，發放新盤重點資訊。公司參考過近期流行的視像會議方式後，落實成為首個發展商，引入並通過視像會議形式，於疫情之下與代理保持溝通。

他透露，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，每天將會安排不同時段的網上會議，每節時間約為20分鐘，內容主要介紹項目最新銷售注意事項。同時亦會解答個别客户可能面對的問題。他指出，隨着科技發展，加上疫情因素，相信網上會議的形式，慢慢會成為一種趨勢。

市場消息透露，項目今日暫已至少錄得3宗成交，其中3座中層H室，成交價1,276.5萬元，呎價16,818元。

●恆大‧睿峰累收約800票 超額8.6倍

長沙灣恆大‧睿峰將於周五(17日)發售83個單位，截至周三(15日)晚上7時，已累收約800個認購登記，超額約8.6倍。

根據最新銷售安排，是次推出的83個單位將於周四(16日)進行抽籤，並於周五推售，屆時中籤人士將可到場選購單位，藉此以減低人群聚集的風險。恆大‧睿峰提供414個住宅單位，項目推出後至今已累沽逾100伙，總套現金額逾8.1億元。

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