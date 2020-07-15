【夜市UPDATES】美股升幅縮至約200點　港夜期高水

美股漲勢放緩，道指曾一度升上二萬七水平，目前僅報26,888點，升246點或0.92%；標指收復了年初至今失地，目前報3,223點，升25點或0.81%；納指報10,552點，升63點或0.61%。

港股期指夜市升幅隨外圍回落，報25,555點，升61點，高水73點。

周三歐洲主要指數高開後繼續做好，漲幅均超過或接近1%。

由於資金湧入股市、原油等風險資產，美元遭遇持續拋售，美匯指數跌破96關口，最低跌至95.87，為6月11日以來新低。

【21:30】受新冠肺炎疫苗測試成效理想消息刺激，美股周三早段顯著上揚，道指漲428點，至27,071點；納指漲88點，至10,576點；標指漲34點，至3,231點。

藥廠Moderna的疫苗測試可產生抗體，股價早段漲15.3%至86.57美元。

高盛第2季純利按年意外增長2%至22.5億美元，或每股6.26美元，遠高於市場預期的3.95美元，期內收入更升41%，達到歷來第2高的133億美元股價早段升4.4%，至223.46美元。

蘋果公司(Apple Inc.)就涉嫌避稅一案上訴得直，歐盟普通法院周三駁回歐盟委員會要求Apple向愛爾蘭補繳130億歐元(約1,154億港元)稅款連利息的指令。Apple股價早段升1.4%至393.72美元。

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