樓價UPDATES：業主睇淡　盈翠半島兩房減至892萬沽

香港疫情進一步惡化，二手業主睇淡後市。青衣盈翠半島兩房戶，早前曾獲出價900萬元洽購仍拒售，原業主近日料樓價難再大升，終減至892萬元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座中層H室，實用面積565方呎，套三房間隔，望山景及少海景，獲租客以22,500元租入，實用呎租約39.8元，新租客為本區客。

●筲箕灣香島2座低層D室，實用面積約695方呎，兩房間隔，以月租27,000元租出，實用呎租約38.8元，業主於2017年3月以約1,319.5萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

●鰂魚涌康怡花園7月至今錄得9宗成交，平均實用呎價17,682元，包括F座低層5室，實用面積596方呎，三房間隔，享山景，叫價1,060萬元，最終以1,000萬元易手，實用呎價16,779元，新買家屬於外區用家。

●北角維峯高層B室，實用面積280方呎，一房間隔，以約718萬元交吉易手，實用呎價25,643元，原業主於2014年以648萬元買入，一直收租，持貨6年，帳面獲利70萬元，單位升值11%。。

●北角城市花園12座低層B室，實用面積809方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,430萬元承接，實用呎價17,676元。

●北角富麗園B座中層1室，實用面積837方呎，套三房連工人房間隔，望少海景及樓景，以1,650萬元連兩個車位成交，實用呎價19,713元，原業主於2014年11月購入上址，當時作價1,278萬元，帳面獲利372萬元離場。

●天后龍峰閣高層B室，實用面積1,307方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客斥2,120萬元承接，實用呎價16,220元，原業主於2010年6月以1,263萬元購入自住，持貨10年帳面獲利857萬元，單位期內升值約68%。

●灣仔囍滙7月至今錄得12宗租賃成交，平均實用呎租約56元，該盤2座中層P室，實用面積339方呎，開放式間隔，望樓景，以17,000元租出，實用呎租50元，業主於2013年12月以665萬元一手買入，持貨7年，租金回報3.1厘。

●上環帝后華庭1座低層E室，實用面積約393方呎，兩房間隔，今年4月叫價930萬元放售，直至近日以845萬元沽出，減價85萬元或約10%，實用呎價約21,501元。

●西半山寶華軒中層A室，實用面積797方呎，套三房連多用途房間隔，主開價約1,880萬元，議價後以約1,800萬元成交，實用呎價約22,585元，新買家為資深投資客，看好後市，並物色同區低水盤作長線投資之用。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳怡心園3座低層D室，實用面積604方呎，套三房間隔，放盤約一個半月，原先開價730萬元，經議價後減價12萬元或約1.6%，最後獲港島區客以718萬元承接，實用呎價約11,887元。

●茶果嶺麗港城30座中層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，享山景，議價後以988萬元易手，實用呎價14,381元。

●觀塘大廈極低層13室，實用面積397方呎，兩房間隔，吸引預算有限之年輕夫婦即日睇樓即日還價後承接，成交價405萬元，實用呎價約10,202元。

●旺角利奧坊‧曉岸2座中層G室，實用面積255方呎，一房間隔，開放式廚房，望樓景，以570萬元易手，實用呎價22,353元，原業主於2015年1月以425萬元購入，持貨5年多，帳面獲利145萬元離場，期內升值34%。

●奧運站柏景灣9座高層C室，實用面積約848方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，今年5月底開始放盤，原業主開價2,200萬元，經議價後減價262萬元或約12%，最終以1,938萬元沽出，實用呎價約22,854元。

●深水埗晉嶺頂層單位，兩房連套房間隔，實用面積約544方呎，另連93方呎天台，以1,200萬元放盤5個月後獲外區客接洽，議價後減價102萬元，以約1,098萬元成交，實用呎價約20,184元。據了解，買家為外籍機師，心儀單位位處高層兼連天台及車位，睇樓1次即拍板入市。

●長沙灣宇晴軒7月錄約2宗買賣，包括6座中層F室，兩房間隔，實用面積約484方呎，以870萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價35萬元，以約835萬元成交，實用呎價約17,252元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄10宗成交，與上月同期相若，包括4期百老滙街117號高層A室，實用面積437方呎，兩房間隔，享山景，放盤罕有，最初開價680萬元，放盤數天，即獲同區上車客以668萬元承接，實用呎價15,286元。

－－－－－－

新界區

●青衣盈翠半島7月暫錄4宗成交，其中8座低層H室，實用面積518方呎，兩房間隔，5月放盤，叫價950萬元，議價後以892萬元易手，實用呎價17,220元，新買家為用家，原業主放盤初時曾有買家還價至900萬元，當時未有答應，近期疫情再度惡化，樓市交投受到影響，樓價反覆上落，業主料樓價難大升，終肯減價沽貨。

●青衣居屋青華苑A座高層2室，實用面積約415方呎，兩房設計，日前於已補價自由市場售518萬元，實用呎價約12,482元。

●西貢逸瓏園2座中層E室，實用面積663方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，望池景，原叫價998萬元，微減3萬，終以995萬元沽售出，實用呎價15,008元。

●馬鞍山居屋富寶花園3座中層K室，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，於已補價自由市場以529萬元易手，實用呎價12,274元。

●馬鞍山聽濤雅苑3座高層D室，實用面積733方呎，三房間隔，原先開價980萬元，放盤1星期，微減12萬，最終以968萬元沽出，實用呎價13,206元。

●馬鞍山海典灣1座中層G室，實用面積477方呎，兩房間隔，開價768萬元，減價20萬元，最終以748萬元成交，實用呎價15,681元。

●馬鞍山雲海Sandalwood Court第3座高層A室，實用面積約864方呎，套三房連工人套房間隔，叫價約40,000元放租，雙方議價後終以3.5萬元租出，新租客原居於港島區，並預繳一年租金承租，實用呎租約40.5元，業主於2018年2月以約1,685.4萬元購入，租金回報約2.5厘。

●馬鞍山新港城G座低層3室，實用面積363方呎，兩房間隔，叫價約630萬元放售，客人早前於區內物色物業，無睇樓下決定承接，議價後以598萬元成交，實用呎價約16,474元。

●馬鞍山居屋錦龍苑D座中層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價以560萬元售出，實用呎價13,965元。

●大圍盛世3座南翼中層C室，實用面積958方呎，四房間隔，以1,650萬元沽出，實用呎價17,223元，原業主於2012年3月以992萬元購入，帳面獲利658萬元離場。

●大圍聚龍居3座低層B室，實用面積942方呎，套三房連儲物房間隔，日前連車位以1,200萬元易手，實用呎價12,739元。

●沙田溱岸8號1座中層B室，實用面積935方呎，套三房間隔，議價後以1,738萬元成交，實用呎價18,588元，原業主於2017年以1,440萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利298萬元。

●沙田第一城23座低層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以555萬元易手，實用呎價16,972元，原業主於1996年以158萬元購入，持貨24年帳面獲利約397萬元，單位升值約2.5倍。

●大埔嵐山1座高層C室，實用面積842方呎，套三房連士多房間隔，議價後以948萬元易手，實用呎價11,259元，新買家為用家。

●大埔太湖花園2座低層B室，實用面積355方呎，一房兩廳間隔，開價560萬元，放盤1個月，減價20萬元，減幅3.6%，獲用家以540萬元承接，實用呎價15,211元。

●上水新豐大廈中高層C室，實用面積約392方呎，兩房戶間隔，日前終以462.8萬元沽出，實用呎價約11,806元，原業主於2015年6月以約385萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約77.8萬元，物業升值約20%。

●元朗尚城7月錄約10宗成交，創入伙9年以來新高，其中7座低層F室，實用面積902方呎，四房連套房間隔，以818萬元易手，實用呎價9,069元，原業主於2015年7月以658萬元買入，帳面獲利約160萬元，單位5年升值24%。

●天水圍嘉湖山莊7月至今錄得17宗成交，包括景湖居10座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，以538萬元沽出，實用呎價12,063元，新買家為同區上車客，睇樓近兩個月，與鄰近區域多個屋苑比較後，遂斥資入市。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居9座低層H室，實用面積550方呎，三房間隔，叫價568萬元，放盤7日，以546.5萬元易手，實用呎價低於1萬元，僅約9,936元。

●屯門豐景園3座中層3室，實用面積397方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內客承租，以月租12,000元租入單位，並一次過繳付期內租金，實用呎租30.2元，如以現時同類型單位的銀行估值價約520萬元作計，單位的租金回報率達2.8厘。

●屯門居屋富健花園5座中層E室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，獲區內首置綠表客，獲減價達22萬元，而且屋苑屬區內較新的居屋，可承做較長年期的按揭，以未補價第二市場價378萬元購入自用，實用呎價8,770元。

●屯門居屋悅湖山莊7座低層E室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，租客為同屋苑客，見同屋苑的租盤選擇不多，決定以9,300元承租，實用呎租21.6元，如以同類型單位銀行估價約423萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●屯門豫豐花園9座低層單位，實用面積531方呎，三房間隔，附連1,087大平台，獲區內租客以月租14,500元承租，實用呎租約27.3元，新租客為一家四口，本居於同區兩房單位，因大兒子即將升讀小一，決定搬入三房單位，原先預算13,000元，最後因爲小朋友喜歡上址，加大預算承租。

●荃灣萬景峯6座低層D室，實用面積593方呎，三房間隔，月租叫價23,000元，議價後以21,800元租出，實用呎租約36.8元。

●東涌東環1B座低層9室，望內園景，兩房間隔，實用面積約484方呎，原以670萬元放盤，獲外區客接洽，減價10萬元，以約660萬元成交，實用呎價約13,636元，新買家為分支客，睇樓兩次即拍板入市。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626