【財經評論】炒股炒樓炒出禍　內房調控須及時

近期內地股市氣氛好轉，滬、深兩市成交大增，大量游資流入股市炒作。不少由股市獲利的資金，更擬流入樓市炒作搵大錢。可是，近年內地備受全球疫情及中美貿易戰衝擊，商業景氣轉差，就業市場嚴峻，惟樓價未見調整，資產泡沫和債務危機本就不易應付，若股、樓炒風失控，後果更不堪設想！故見繼內地監管機構打擊金融業違規場外配資，近日傳來當局劍指樓市，針對向來炒風最盛的深圳樓市推調控政策，實不令人意外！

今年以來，內地積極維持寬鬆的貨幣政策，確保市場流動性充裕，以協助居民和企業應對經濟逆境。內地製造業已普遍復工，但全球多地疫情仍嚴峻，外部需求疲弱，企業不敢貿然增加固定投資，寧可保留資金應對經濟寒冬，不少民工失業被迫回鄉。

7月以來，滬、深股市出現自2015年以來最大升浪，企業資金在實體經濟找不到出路，打工的亦入不敷支，稍有本錢的，都樂於響應「健康牛」國策入股市搵快錢，炒股風尚秒速形成。

每次資產價格漲潮，炒股不離炒樓。次季以來內地樓市逐步回暖，5月內地七十大中城市中有57個錄得按月升幅，比例創近10個月新高。7月以來股市做好，財富效應更為樓市炒風添柴加薪。地方政府財政緊絀，不會拒見樓市好轉帶動經濟及稅收表現；償債壓力沉重的房地產企業喜見樓市轉熱，加快銷售套現並有利舉新債。各方參與者都躍躍欲試，官方及時出台調控政策，實非偶然。

周三傳來深圳市出台措施要求落戶3年且連繳社保3年才可買樓。畢竟深圳與樓價高企的香港僅一河之隔，也是流動人口最多的大城市之一，其樓價水平一向是內地前列，也是風向儀。今次當局以大力度調控深圳樓市，料可起遏抑全國樓市炒風之效。

要知道，房地產行業相關的貸款，保守估計佔內地四大銀行總貸款超過三成比例。基本上，樓市泡沫已與金融穩定綑綁起來。不少房企過度借貸，十個桶五個蓋等爆煲。近日便傳來有深圳上市房企宣布公務債違約，更面臨五百多億元人民幣債務於年內到期，等待白武士打救，正正凸顯房企債務炸彈非同小可。

內地樓價既不能大跌，但瘋炒癲升會加快泡沫爆破，只能以「穩定」為基礎，確保守住不發生金融系統風險的底線。稍見炒風，及時出手撲火方為上策。說到底，綜合內外形勢，刻下的內地經濟，實在承擔不了樓市泡沫爆破的後果！

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