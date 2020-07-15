內地擬取消險資開展直接股權投資的行業限制

國務院常務會議周三召開，對保險資金的股權投資大鬆綁！同時，該會議提出四舉措推進大眾創業，重點支持高校畢業生等群體就業與創業；並要求用好地方政府專項債券，提高資金使用效益等，包括按需要及時用於加強防災減災建設等。

上述會議提及，取消保險資金開展財務股權投資行業的限制，在區域性市場開展股權投資及創業投資份額轉讓試點。此處提及的股權，並非上市公司股權，而是指在境內依法設立及註冊登記，且未在境內證券交易所公開上市的股份有限公司及有限責任公司的股權。投資方式包括直接投資、間接投資，投資性質分為一般股權投資和重大股權投資。目前為止，保險資金開展財務性股權投資仍然有行業限制。

據內媒引述業界分析稱，取消險資開展直接股權投資的行業限制，將鼓勵險資以直接融資渠道，為企業提供資金支持，引導險資更多流向實體經濟，為企業營造更好融資環境。至於區域股權市場開展股權投資相關措施，在促進企業特別是中小微企業股權交易及融資上，具有積極作用。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626