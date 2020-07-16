東方日報B1：港股「特」變　騰訊獨撐大市保不失

恒指昨高開410點至25,888點，已為全日高位，隨後旋即急瀉，低見25,299點。國企指數收報10,390點，跌14點。港股總成交額約1,644億元，沽空金額逾196億元，沽空比率11.95%。港股通錄得淨買入20億元，為連續廿三個交易日錄得北水淨流入。

新經濟股回勇，騰訊控股更「單天保至尊」，收報543元，上漲3.43%，貢獻恒指100點升勢。8月12日才公布中期業績的騰訊，已連日被大行唱好業績，繼滙豐及大和後，花旗亦預料騰訊次季業績仍有穩健表現，收入及非國際財務報告準則(Non-IFRS)純利將分別按年上升23.9及24.6%，錄得1,100億元人民幣及271.3億元人民幣。

交銀國際研究部主管洪灝認為，自《港區國安法》頒布以來，市場已預期中美衝突持續升溫，互相制裁屬意料之內；加上港股近期升勢顯著，在未有重大利好消息支持下，投資者借勢沽貨獲利，故回調壓力相當大。

他續指，美國大選將至，特朗普對華態度將更強硬以鞏固選票，未來華府制裁中國科技企業、限制技術轉讓等舉措將更繁密，港股勢更動盪，惟恒指未必跌至3月中時的21,139點低位。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良則指出，雖然香港成為中美博弈的棋子，但隨着《港區國安法》落實，國際投資者未有大規模撤資，反映香港在亞洲市場仍然具有吸引力。而全球央行持續「放水」，資金總要尋找出路，因此預料港股吸資能力仍強。

板塊選擇方面，洪氏認為，中長線投資者現時應部署價值型及周期性股份，尤其是優質地產、金融股份，主要由於現時全球經濟低迷，相關股份股價已跌至低殘及估值低企。他又提到，當全球疫情受控，經濟全面復甦後，這些股份的反彈力度將大於現時新經濟股，值博率更高。

黎氏則指，疫情加速互聯網經濟的興起，網上消費、醫療及娛樂繼續成為下半年投資主題。不過，由於這些板塊已被炒高，投資者宜待股價回調後才分注入市。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626