褐皮書：美國經濟活動回暖　但前景仍不確定

美國聯儲局發表名為《褐皮書》的地區經濟報告指，至7月初，美國幾乎所有地區的經濟活動都在增長，但仍然明顯低於疫情爆發之前的水平，反映前景仍然高度不確定。

《褐皮書》認為，美國經濟出現溫和的復甦的初始迹象，但仍有一些因素導致員工難以恢復工作，該些因素包括對衛生與安全問題的擔憂、有照顧孩子的需要、失業救濟金過度充足等。報告又提到，幾乎所有地區都出現淨就業人口增長，但所有地區的註冊員工總數仍低於疲情前的規模，至於工作變動情況仍然偏高，多地報告有新的裁員現象。

另外，報告指出，隨着部分非必要商業活動被允許復工復產，消費者開支回暖；所有地區的零售銷售增長，其中車輛銷售的反彈突出，至於食品與飲品銷售持續增長；休閑與娛樂開支出現改善，但仍然遠低於2019年同期水平；大部分地區報告稱製造業活動回暖，但相對而言仍然偏低；大部分地區的專業和商業服務需求增長，但仍然偏軟。

另外，建築活動仍然受抑，住宅銷售溫和增長但商業地產銷售活動保持在低位；農業領域的融資條件仍然糟糕，需求有限和整體上供應過剩使得能源領域進一步下滑。

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